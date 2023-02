PSV werft bloeddonoren tijdens live-show voor Thijs Slegers en zijn missie

Tussen 20.00 en 23.00 is er een bus bij het Philips Stadion aanwezig waar een bloedgroeptest kan worden gedaan. Dat is normaal gesproken de eerste stap voor een eventueel donorschap. De bus staat bij ingang 7 van het Philips Stadion.

Donoren werven

De liveshow voor Slegers wordt opgenomen in De Verlenging, het café-restaurant in het Philips Stadion. Slegers hoopt in de tijd die hem nog rest zoveel mogelijk stamcel- en bloeddonoren te kunnen werven, om zo andere levens te redden. Op de sites van Matchis en Sanquin is daar meer over te lezen.