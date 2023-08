PSV wil Babadi tot 2028 vastleggen en boekt in gesprekken lichte vooruitgang

Burnley wil nu dik 20 miljoen euro voor PS­V-aanvaller Bakayoko betalen, maar PSV wil veel meer geld

Het Britse Burnley heeft zich voor de tweede keer gemeld bij PSV, met het verzoek om aanvaller Johan Bakayoko over te nemen. De gepromoveerde Premier League-club is helemaal gecharmeerd van de 20-jarige aanvaller en wilde hem eerder deze maand al laten overkomen, maar kreeg toen nul op het rekest. Dat lot is Burnley ook nu beschoren.