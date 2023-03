PSV wil tegen Anderlecht het ritme behouden en deze spelers verder laten instromen

De Heezer Komedie speelt drie keer blijspel ‘Oh Gottegot’

HEEZE - Toneelvereniging De Heezer Komedie speelt komend weekend drie keer de komische voorstelling ‘Oh Gottegot’ in dorpshuis ’t Perron in Heeze. De regie en bewerking van het blijspel is in handen van André Verhees.