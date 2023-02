PSV wordt in korte tijd ondersteboven gespeeld en laat zichzelf wéér compleet in de steek

Streep door ‘te kleine’ studio’s in Best, terwijl bouwer elders wél groen licht krijgt

BEST - Er kan een dikke streep door een plan om in Best bijna veertig (studio-)appartementen te bouwen. De reden? Een deel daarvan is te klein in ogen van de gemeente. De initiatiefnemer is verbaasd. ,,In andere plaatsen bouwen we precies dezelfde woningen wel.”