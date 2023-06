PSV ziet twee talenten vertrekken en vult trainersploeg bij eigen opleiding met potlood in

Foto Creteer verder als Foto Veldhoven: ‘Hij kan toveren met foto’s’

VELDHOVEN - De naam Foto Creteer verdwijnt in het Citycentrum, maar de winkel blijft. Medewerker Joshua Ritmeijer (35) neemt de fotozaak van eigenaar Edwin Groot-Obbink (55) over en zet deze per 3 juli voort onder de naam Foto Veldhoven.