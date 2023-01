PSV’ers Veerman en Ramalho staan in de belangstelling van het Turkse Besiktas

Veranderin­gen in centrum Helmond: tattoo- en piercing­stu­dio verhuist, groente­zaak gaat dicht

HELMOND - Weer is er een zaak gesloten in het Helmondse centrum. Moolenaar Versmarkt aan de Ameidestraat is failliet. Het pand van JUUDs Foederer aan de Smalle Haven komt niet leeg te staan. Daar trekt tattoo- en piercingstudio Sacred South in.

23 januari