Publiek is onderdeel van stuk Opkamerkomedianten: heuse loterij met wc-papier als prijs

De Rode LoperWie de voorstelling ‘Een rits te ver’ bezoekt van De Opkamerkomedianten, belandt op een heuse camping in Stiphout. Het animatieteam verwelkomt alle gasten. Er liggen (knak)worstjes op de barbecue en er is een gratis loterij.

Voordat het stuk begint, zorgt het animatieteam voor het nodige vermaak. ‘Ga je mee badmintonnen?’, vraagt een lid aan een bezoeker. Prompt staan de twee in het gangpad te spelen.

„Het is onderdeel van de totaalbeleving”, vertelt Bernke van Kreij die dit ‘toneel rond het toneelstuk’ regelt. „Mensen zitten zo meteen in de sfeer. Iedereen doet mee. Sommige toeschouwers zitten hier al een uur van tevoren. Op deze manier betrekken we ze bij het toneelspel.”

Als het doek open gaat, is de camping-ambiance compleet. Er staan twee tenten en een caravan op het podium, omringd door veel groen. In de hoek staat een balie. Er is een terrasje. Alles is tot in detail uitgevoerd.

Voor het eerst op toneel

De camping is van Harry Vermeulen en zijn dochter Lies, gespeeld door Jerry Smits die voor het eerst op de planken staat. „Ik vond het superspannend van tevoren, maar als het licht aangaat, is alle spanning weg en ben ik Lies.”

Lies probeert haar vader in te dammen. Die is namelijk op van de zenuwen omdat er een gemeente-inspecteur arriveert. Harry ratelt aan één stuk door en draaft over de camping achter zijn gasten aan. Dit, en de communicatie met hun Chinese medewerker, zorgt voor komische situaties.

Quote Er mogen geen stiltes vallen, behalve als het publiek lacht Simone van der Zanden, Speelt klagende campinggast

„Timing is heel belangrijk in dit stuk”, legt Simone van der Zanden uit, die een klagende campinggast speelt. „Je moet precies op het goeie moment opkomen of afgaan. Het komt ook heel nauw wanneer je spreekt. Er mogen geen stiltes vallen, behalve als het publiek lacht.”

Geheugenverlies

Dat gebeurt nogal eens deze zaterdagavond. Er klinkt zelfs tussentijds een paar keer applaus. Het tempo zit er goed in. De ene na de andere hilarische scène volgt elkaar op. Persoonsverwisselingen en geheugenverlies van de inspecteur maken de kolderieke chaos compleet.

Wat ook bijdraagt aan het plezier van het publiek, is de loterij vlak na de pauze. Het animatieteam verloot verschillende prijzen, zoals een hygiënepakket met toiletpapier, altijd handig op een camping. De hoofdprijs is een levensgrote teddybeer. De winnares lacht hard als ze een dikke knuffel krijgt van een man in een teddy badjas.

Toiletjuffrouw

Tip voor vrouwelijke toeschouwers: breng een bezoekje aan het toilet, ook al hoef je niet. De toiletjuffrouw zorgt voor een bijzondere ervaring die helemaal past in het totaalplaatje.

‘Een rits te ver’ wordt nog opgevoerd op 22, 24 en 25 maart, steeds om 20.00 uur in zalencentrum De Smed in Helmond-Stiphout. Kaartjes zijn ter plekke verkrijgbaar of via Opkamerkomedianten.nl.