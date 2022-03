Punkrockers van No Matching Socks uit Eindhoven presenteren na 12 jaar debuut

EINDHOVEN - Ze draaien al heel wat jaartjes mee, maar nu pas komt punkband No Matching Socks uit Eindhoven met een debuutplaat; ‘Almost There’, geproduceerd door Peter ‘Pan Speedrock’ van Elderen. Op zaterdag 9 april is de presentatie in café De Jack op Stratumseind.

De band bestaat uit drummer Sander Oey, bassist Joren van Zijl en zanger/gitarist Rob van Kaam, beter bekend als Oey, Harry en Rob. De groep staat niet bekend om haar virtuositeit, en naar eigen zeggen zijn ze ‘eerlijk gezegd een marginale punkband’. Toch heeft No Matching Socks met haar harde, feestelijke en zweterige liveshows een behoorlijke livereputatie opgebouwd en nu, met Almost There, ook nog een aanstekelijke debuutplaat in huis.

De gratis ‘release-party’ vindt plaats op zaterdag 9 april vanaf 20 uur in café The Jack op Stratumseind.

Ook de bands Periot, Aandrang en He Said No treden op. Met die laatste Eindhovense band trekt No Matching Socks al jaren op. Samen deelden ze vele kilometers en podia in België, Duitsland en Nederland.

Almost there is te beluisteren op Spotify en onder meer te koop bij De Platenzaak op de Geldropseweg.

Volledig scherm No Matching Socks © Willem Wouterse