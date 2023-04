PVV wil dat Eindhoven Airport beveiliging verbetert en alle schade van protest Extinction Rebellion verhaalt op actievoerders

Kat-en-muis­spel tussen politie en Extinction Rebellion: ‘Agenten worden er moedeloos van’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen eind mei wéér op de A12 in Den Haag demonstreren, voor de zevende keer. Houdt dit ooit nog op? ,,We zitten in een surplace en moeten daaruit voordat het een keer echt misgaat.”