Raad Eindhoven staat nu wel achter bouwplan 26 appartementen in de Stuiverstraat

Politie achter­volgt Mercedes in Nuenen, 20-jarige verdachte duikt onder geparkeer­de auto

NUENEN - De politie heeft zondag een snelle Mercedes achtervolgd in Nuenen. De 20-jarige bestuurder probeerde nog te ontkomen door onder een geparkeerde auto te gaan liggen. Hij had een rijverbod en wordt verdacht van rijden onder invloed van alcohol of drugs.