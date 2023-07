Raad van State heeft twijfels over nut om van Maranathakerk een monument te maken

Column Urenlang in een echte, fysieke rij voor concert­kaart­jes; dat was tenminste éérlijk

Wij houden thuis van Taylor Swift. Zij is de superster bij wie de nogal uiteenlopende muzieksmaken (variërend van stevig gitaarwerk tot Suzan en Freek) in ons vierkoppige gezin elkaar toch weten te vinden. Maar Swifties, zoals haar echte fans zichzelf liefkozend noemen? Nee, dat zijn we ook weer niet. We hebben vorige week dan ook niet geprobeerd om kaarten voor een van haar concerten in Nederland te bemachtigen.