Raadsvragen over sloop van oorlogsbunker in Veldhoven

Met video Jarmo (21) uit Eindhoven is kampioen Meeuwen­schreeu­wen: ‘Je moet er helemaal voor gaan’

EINDHOVEN – Europese kampioenschappen zijn er in vele disciplines, maar het EK Meeuwenschreeuwen is wel erg opmerkelijk. En de winnaar van afgelopen weekend komt uit Eindhoven. Jarmo Slutter (21) troefde in het Belgische De Panne in een heus meeuwenpak de concurrentie af.