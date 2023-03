Ramzi windt er geen doekjes om na zeperd van de PSV-beloften: ‘Wil maandag een goede reactie zien’

HELMOND - ,,Dit was een off-day, zo eentje waarvan je er een keer per seizoen een kunt hebben”, zei Adil Ramzi gisteravond na de 3-0 nederlaag van zijn Jong PSV. ,,Eigenlijk mag het helemaal niet, maar soms gebeurt het. Wij waren gewoon ondermaats en krijgen daarom de kous op de kop. Te veel spelers haalden hun niveau niet.”

Als Jong PSV met 3-0 verliest, wordt de bus niet meteen opgewacht op het trainingscomplex van de club. Overkomt het PSV 1, dan is die kans een stuk groter. ,,Druk hoort bij PSV en dat moeten ook onze spelers snappen. Ik heb wel gezien dat ze in de kleedkamer terneergeslagen waren en zich maandag willen revancheren. Dat moet ook, als je bij PSV speelt.”

Aan banden gelegd

Bij de beloften keerde spits Jason van Duiven terug na een lichte blessure. Hij kon de wedstrijd bijna uitspelen, maar kreeg weinig voor elkaar. ,,Ze hebben ons goed aan banden gelegd”, zei Van Duiven over de prestatie van Helmond Sport, dat eerder dit seizoen nog met 6-0 verloor bij de beloften. ,,Dan is dit resultaat onacceptabel en dat weten we ook.”

Keeper Niek Schiks kreeg vrijdag de voorkeur bij Jong PSV en kon aan de goals weinig doen. Afgelopen week stond zijn concurrent Kjell Peersman in de goal en hij maakte toen geen goede indruk. Of Schiks nu definitief een basisplek heeft, moet nog blijken. Jong PSV miste gisteravond ook de sterke verdediger Jenson Seelt, die in balbezit en in defensief opzicht node werd gemist. Seelt was geschorst wegens vijf gele kaarten.