Rana (11) en Antonia (12) uit Eindhoven vertellen oorlogsverhalen die niet vergeten mogen worden

Hoger afkoopbe­drag voor snelle beslissers? Boeren zijn terughou­dend; ‘Het kan een laatste zetje geven’

DEURNE/STERKSEL - Snelle beslissers extra belonen, dat is de insteek van het kabinet bij de uitkoop van veehouderijen in de buurt van beschermde natuur. Maar geld is niet allesbepalend, zeggen Brabantse boeren. ,,Als je wil stoppen, moet je er echt klaar voor zijn.”

31 maart