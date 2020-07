Rel in VS over 'te dure’ ademapparaten Philips; topman Van Houten ontkent aantijgingen

Philips beloofde jaren geleden goedkope beademingsapparaten aan de Amerikaanse overheid maar rekent tijdens de coronacrisis ineens vier keer zoveel. Daarom betaalt de VS nu mogelijk tot een half miljard dollar (423 miljoen euro) te veel voor de apparatuur die wordt ingezet bij de behandeling van patiënten met Covid-19. Tot die conclusie komt een speciale commissie van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die publiceerden gisteren een vernietigend rapport waarin Philips en de onderhandelaars van de Amerikaanse regering van Donald Trump er flink van langs krijgen. Verhoogde Philips de prijzen? Of is het concern de speelbal in een politiek steekspel waarbij de Democraten in het verkiezingsjaar de Republikeinen neerzetten als belabberde onderhandelaars?