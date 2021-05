Relschopper Eindhoven barst voor rechter in snikken uit, maar die geeft geen krimp: ‘Dit was rellen zonder weerga’

Met een komkommer­wrap en huisgemaak­te heksenkaas genieten in het park

12 mei EINDHOVEN - Nu Nederland de teugels langzaam laat vieren, blijkt het bij mooi weer druk in de Eindhovense parken. Sommigen zitten liever in het gras onder de fluitende vogels dan op een druk terras. Wie dan zin heeft in iets lekkers, kan nu kiezen voor een ad-hoc picknick. Even bestellen en uurtje later: picknicken maar.