Renovatie Klooster Nuenen kost 1,36 miljoen meer, ondanks het schrappen van franje

indebuurt.nl Pekske pronken: dit zijn jullie outfits voor carnaval 2023 in Lampegat

Sjansen op Stratumseind, hossen op het Wilhelminaplein en bier drinken op de Markt. Carnaval is in volle gang in Eindhoven en Lampegatters pakken flink uit met hun pekske. Deze looks kom je zoal tegen op Instagram.