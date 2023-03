Reparatiewerkzaamheden nodig voor korfballers DSC in play-offs

Al vroeg op de avond werd duidelijk dat een overwinning er deze zaterdag niet in zat voor DSC. HKC, dat een jaar geleden ook al de sta-in-de-weg was en DSC uit de finale hield, liep in de eerste helft makkelijk weg naar 7-15. Bij rust stond het in een volle sporthal De Vijfkamp in Woensel 10-16.

Het vak met Anne de Kok, zij was met zeven punten lekker op schot, en Daan van Montfort draaide aanvallend goed. Het andere vak had het lange tijd lastig. ,,Dat moest ik met wissels repareren”, aldus coach Tjeerd Kooiman, die kan putten uit een brede selectie.

Quote Het lag vooral aan onze eigen scherpte. We misten te veel ballen, namen te weinig schoten. Renske Relou (20), korfbalster DSC

Renske Relou stapte teleurgesteld de zaal uit. De 20-jarige korfbalster uit Veldhoven zag dat het vooraf bedachte tactische plan van de Eindhovenaren zich niet lekker ontvouwde. ,,Dat lag vooral aan onze eigen scherpte. We misten te veel ballen, namen te weinig schoten. Dan moet je de focus al tijdens de wedstrijd naar volgende week verleggen en ’m lekker uitspelen. Met drie verschil verliezen voelt toch anders als je drie minuten voor tijd nog tegen een verschil van zes aankijkt.”



Werk aan de winkel

Met 23-26 werd de uitslag draaglijk en hield DSC aan de tweede helft een goed gevoel over. Kooiman: ,,Je hebt er niks aan, maar we laten wel zien hoe het ook kan. We mogen nu even balen met zijn allen. Er is nog niks verloren. Maar wel werk aan de winkel en ik moet keuzes maken.” Van Montfort viel geblesseerd aan zijn enkel uit en Kooiman vreest dat de beste man van dit duel er volgende week niet bij is.

Quote Als we een beter schotper­cen­ta­ge halen, verslaan we HKC. Dat vertrouwen is er zeker nog Renske Relou (20), korfbalster DSC

Relou, begonnen bij SDO en vanaf de C-jeugd actief voor DSC, gaf zich niet gewonnen. ,,Als we een beter schotpercentage halen, verslaan we HKC. Dat vertrouwen is er zeker nog ja. Nu we in de play-offs staan, willen we ook gewoon de league halen, punt. Er komt ook een goede lichting aan, dus promoveren zou leuk zijn Al is er plezier in houden het belangrijkste”, aldus Relou, die naast korfballen op hoog niveau (met een jaar in Jong Oranje) fysiotherapie studeert en als manager werkt in een sportschool.

Zaterdag 1 april is het tweede duel in Hardinxveld-Giessendam. Wint DSC in Zuid-Holland, dan volgt een beslissende derde pot op dinsdag 4 april in Eindhoven. De winnaar van de best-of-three plaatst zich voor de finale van de Korfbal League 2. Kooiman: ,,Ik kijk zelf niet zo naar promoveren als het doel. Dit kunnen een hoop mooie wedstrijden zijn, daar doe je het dit seizoen toch voor.”

Scores DSC: Anne de Kok (7), Daan van Montfort (4), Maaike Roubos (3), Thije Antheunisse (3), Timo de Wit (3), Pia Donkers (2), Robert Roubos (1)