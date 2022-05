Reuring Strijp-S kan eindelijk voor reuring zorgen en maakt zich hard voor de nacht

Volgens voorzitter van de club en eigenaar van klokgebouw Cultuurhallen, Jan Buys, was juist het tegenovergestelde waar. Veel bewoners vinden het te rustig. ,,Trudo heeft bewoners geselecteerd op mensen die van reuring houden en die niet meteen de politie bellen als er te veel lawaai is of als een feestje wat uitloopt. Maar door corona lag alles opeens stil en was er helemaal geen reuring meer. We moeten er voor waken dat Strijp-S geen gewone wijk wordt.”