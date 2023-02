Rijk investeert 7,5 miljoen euro in Helmondse wijk van de toekomst

Ambulance voorkomt dat automobi­list onder invloed van lachgas kan wegrijden in Helmond

HELMOND – Een automobilist in Helmond is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat oplettende ambulancemedewerkers de man lachgasballonnen zagen gebruiken achter het stuur. Door met de ambulance de weg te blokkeren, konden ze voorkomen dat de bestuurder doorreed.