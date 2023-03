Rijtjeshuis vanuit flat beschoten in Eindhoven, verdachte (52) drie uur later gepakt

amateurvoetbal Spits uit Brouwhuis houdt van Pep Guardiola en bewondert Luis Suarez: ‘Een klutsspits én een van de beste ooit’

Hij is een voetbaljongen uit Brouwhuis maar tegenwoordig de spits van Blauw Geel'38 in Veghel. Dave de Meij is echter nog maar 21 en droomt nog steeds van een leven als profvoetballer: ,,Je moet altijd voor het hoogste willen gaan, op dit moment is dit echter het beste voor mijn ontwikkeling.”