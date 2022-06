Rinus van Bakel stopt na 65 jaar op Eindhovense weekmarkten: ‘Het is één grote familie’

Politieach­ter­vol­ging door Eindhoven: agenten vinden bivakmuts, vuurwapen en gestolen kenteken­pla­ten in auto

EINDHOVEN - Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen in een auto aangehouden na een achtervolging die eindigde in de Eindhovense wijk Blixembosch.

