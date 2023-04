RKGSV ziet titelkansen in rook opgaan na verlies van koploper HVV

‘Berg afval was de helft minder groot’, leerzame proef met statiegeld­be­kers op Koningsdag in Eindhoven

EINDHOVEN - Tijdens Koningsdag is er in Eindhoven voor het eerst gewerkt met een statiegeldsysteem voor plastic bekers. Op de meeste feestlocaties moesten bezoekers eenmalig een euro extra betalen voor de eerste beker met bier of fris. De organisatie van Stichting Koningsdag is tevreden over het verloop.