ROC in actie voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië: ‘Straks overleven ze de kou of honger niet’

Opsporen en ruimen explosie­ven kost Eindhoven een miljoen euro

EINDHOVEN - Het opsporen en ruimen van explosieven in Eindhoven heeft de gemeente in 2022 bijna een miljoen euro gekost. Het opsporen en ruimen is verplicht als er voor bouw- of wegwerkzaamheden gegraven wordt in de grond op plekken waar mogelijk explosieven liggen.