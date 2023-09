Roemeense slager steekt met uitbeenmes in op collega's: OM wil hem voor 8 jaar achter de tralies hebben

Sloop drie woningen in boswijk Schutters­bosch, maar nieuwbouw komt pas in 2024

EINDHOVEN - De sloop van drie oude houten woningen in de boswijk Schuttersbosch in Eindhoven is nog geen voorteken voor de nieuwbouw hier. Eigenaar corporatie Woonbedrijf breekt alle slechte huizen die vrijkomen af; de goede worden tijdelijk verhuurd aan Oekraïense vluchtelingen. De nieuwbouw is pas voor 2024 voorzien.