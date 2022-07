‘Route voor bouwverkeer Lorentz Casimir niet opnieuw in overweging’; Volt wel blij dat nu openheid van zaken wordt gegeven

De bouwroute voor de nieuwbouw van het Lorentz Casimir lyceum in Eindhoven blijft zoals is vastgesteld. Dat antwoorden B en W op vragen van Volt over voorgenomen bouwplannen van het Lorentz Casimir lyceum. Volt had gehoopt op een andere uitkomst, maar is wel blij met de openheid van zaken die nu gegeven wordt.

,,Wij zijn van mening dat alle opties in voldoende mate evenwichtig onderzocht en afgewogen zijn”, stellen B en W in hun antwoorden. Volt wees in de vragen op de grote zorgen die er leven omtrent de veiligheid en de ecologie van het Wasvengebied. ,,Met veel liefde en aandacht wordt al 20 jaar lang een gebied onderhouden met verschillende biotopen, welke ondertussen verschillende bedreigde diersoorten huisvesten”, stelt Volt.

Second opinion

Met de aankomende nieuwbouw is ervoor gekozen de vrachtwagens dwars door het groene gebied te laten rijden. Volgens B en W is er gekeken naar de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer, en is er ook na een second opinion geen reden om de route te heroverwegen.

Het Lorentz Casimir Lyceum ligt midden in de natuur, omringd door 24 hectare landschap dat in beheer is bij Groendomein Wasven. De nieuwbouw van het Lorentz Casimir komt achter het huidige schoolgebouw aan de Celebeslaan. De bouw moet kort na de jaarwisseling van start gaan.

De plannen leidden tot grote onrust bij omwonenden en bezoekers en vrijwilligers van het Wasven. De bouwroute loopt dwars door de natuur, en gevreesd wordt voor vernieling van natuur en (zeldzame) diersoorten.

Volt-raadslid Robin Brokmann: ,,Ik had wel de hoop dat de second opinion zou hebben aangetoond dat de door omwonenden voorgestelde route beter was, maar ik ken de wethouder inmiddels wel goed genoeg om te weten dat hij erin was meegegaan als de second opinion had aangetoond dat een andere route beter was geweest.”

Informatieavonden

B en W weerspreken de opvatting van Volt dat de mening van bewoners niet is meegenomen in de besluitvorming, en dat de informatieavonden alleen maar bedoeld waren om eenzijdig mededelingen te doen. Aangedragen alternatieven van bezoekers van de informatieavonden zijn wel degelijk onderzocht en teruggekoppeld op de tweede infobijeenkomst. Het college zegt ook met het actiecomité in gesprek te zullen blijven.

Volgens Brokmann hebben veel bewoners het toch heel anders beleefd omdat er in het begin maar weinig mensen aanwezig waren, of niet uitgenodigd leken te zijn voor de eerste bijeenkomst. Wel is hij blij met de onderzoeken die nu gedaan zijn, en ook dat er nu openheid van zaken gegeven wordt. Alle onderzoeken staan online op de site van de gemeente. ,,Wel is het wat aan de late kant", voegt hij toe. ,,Want informatie moet je niet achteraf delen maar vooraf moet je al mensen meenemen.”