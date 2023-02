Route040 Eindhoven zoekt veilige werkplek voor jongeren die tussen wal en schip vallen

Na zijn vertrek in 2007 beleeft Patrick van Aanholt nu alsnog een bijzonder PS­V-de­buut: ‘Ik vond het wel heel veel’

Hij genoot, toonde zich strijdbaar en was óók verbaasd: Patrick van Aanholt (32) vertrok in 2007 als jeugdspeler bij PSV, maar maakte zondagmiddag alsnog zijn debuut. Een onvergetelijk debuut ook; de linksback moest al snel aan de bak in een tumultueuze topper, waarin een hele hoop gebeurde.

