Russen vechten met chips van NXP: onderdelen chipmaker in drones en kruisraketten

Vermoede­lij­ke fietsen­dief in Eindhoven verraadt zichzelf door geschreeuw; tangen en slijptol in fietstas

EINDHOVEN - Een vermoedelijke fietsendief heeft zichzelf vrijdagochtend verraden in Eindhoven door op straat te schreeuwen en wild met zijn armen te bewegen. Hij had een fiets bij zich met een opengeslepen slot. In de fietstassen zat inbrekersgereedschap.

5 augustus