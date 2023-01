Ruud van Nistelrooij moet wel erg veel klappen opvangen bij PSV, waar de leiding niet kan wegduiken

Dit zijn de meest omstreden gebouwen in Brabant, heb jij ze al gespot?

BRABANT - Over het algemeen is ons Brabant een prachtige provincie, maar bij sommige huizen en gebouwen slaan we de plank finaal mis. Althans, als we de reacties van Brabanders zelf mogen geloven. Over de onderstaande gebouwen was veel ophef en discussie binnen de gemeente. Heb jij deze omstreden gebouwen al gespot in jouw stad of dorp?

15 januari