Ruud van Nistelrooij vertelt waarom het voor PSV zo'n heftige week was: ‘Midden in de training wordt een speler van het veld geplukt’

INTERVIEWRuud van Nistelrooij leert en ziet tijdens zijn eerste jaar als trainer bij PSV dingen die hij in een cursus nooit had kunnen leren. Deze week was het voor hem schakelen op het moment dat duidelijk werd dat Noni Madueke naar Chelsea zou gaan, vertelde hij zaterdag na het door PSV nipt gewonnen duel met Vitesse.