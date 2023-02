Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV in hoofdlijnen op de goede weg is: ‘Er zijn genoeg aanknopingspunten voor ons’

Restaurant en hotel Piet Hein Eek failliet: ‘Het is een bijzonder heftige en uitdagende tijd’

EINDHOVEN - Het restaurant en hotel van ontwerper Piet Hein Eek op Strijp-R in Eindhoven zijn failliet verklaard. Na een duik in de cijfers is Eek tot de conclusie gekomen dat het hem niet gaat lukken om de schuld weg te poetsen die is ontstaan tijdens corona.