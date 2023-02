Samen tafelen in Aalst: ‘We praten over zingeving, maar ook over of koriander nou naar zeep smaakt of niet’

AALST - Twee deelnemers roeren in potten en pannen en bereiden een smakelijke maaltijd. Tussen de gangen door wordt aan tafel, waar plek is voor maximaal 12 personen, een gesprek met zin gevoerd. Gezamenlijk eten is gezellig en in de Agnus Dei-kerk in Aalst voedt het ook de ziel.

Overal wordt gezamenlijk gegeten. En dat is waardevol, want het brengt mensen niet alleen bíj elkaar; je bent er dan ook vóór elkaar. Thuis schuiven gezinsleden geregeld met elkaar aan tafel, vrienden gaan in de stad iets eten en in het studentenhuis wordt ook weleens een poging gedaan om gezamenlijk iets naar binnen te werken. Samen eten zorgt ervoor dat mensen lekkerder in hun vel zitten.

Inspiratie

Wanneer je de moeite neemt een etentje op poten te zetten, kun je je nog weleens laten verrassen door wat disgenoten meebrengen aan inspiratie. Dat is ook de ervaring van de deelnemers aan ‘Maal en Verhaal’ in de Agnus Dei-kerk. Hier staat de deur wagenwijd open voor mensen van zowel binnen als buiten de kerk.

De gesprekken boven de borden hebben betrekking op ‘het goede leven’. De inhoud gaat over andere dingen dan de zaken waarover je het op je werk hebt of die je over de heg met de buurman bespreekt.

„Wij praten over zingeving en sociale vraagstukken, maar ook of koriander nou naar zeep smaakt of niet en over de verrassende wendingen die het leven kan nemen. Onze gesprekken gaan echt niet altijd over God en religie. Aan tafel zitten geregeld mensen die niet of maar vaagjes geloven. En dat is prima, want het verlevendigt altijd de gesprekken’’, vertelt een van de deelnemers.

Vast groepje en nieuwelingen

In de Tuinkamer van de Agnus Dei vond deze week voor de tweede keer sinds corona een ‘Maal en Verhaal’ plaats. Het gezelschap van acht kende elkaar in meer of mindere mate. Er is een vast groepje, dat al een aantal jaar met elkaar kookt, eet en praat en er is een wisselend aantal nieuwelingen dat, nieuwsgierig geworden door een artikel in de plaatselijke krant, sfeer komt proeven.

Ze worden niet teleurgesteld. De ontvangst is allerhartelijkst en eer de eerste gang wordt geserveerd mag iedereen die dat wil de vraag beantwoorden wat hij of zij, vandaag of deze week, heeft gedaan om een ander blij te maken. Het blijft niet lang stil en vrijwel iedereen deelt een ervaring tot de Dahlsoep wordt geserveerd.

Tijdens het tafelmoment prikkelen de gasten elkaar met vragen en antwoorden over hoe je als kerk relevant bent voor je omgeving. Waar binnen de AD de focus voorheen vooral intern gericht was, richten de leden zich nu steeds meer op de wereld om hen heen in Waalre. Een van de deelnemers legt uit: „Er komt nu een popkoor en de leden drinken na afloop koffie. Zo ontmoeten zij andere bezoekers. We organiseren maandelijks een AD-café, waarin zaken als burn-out onder jongeren wordt besproken en wordt gepraat over de kracht van rituelen. Ook was de kerkzaal onlangs het podium voor een bijeenkomst over de energietransitie en de kerkgemeenschap wordt steeds meer een spil in de armoedebestrijding. Zo ontstaan weer nieuwe dwarsverbanden.”

Welkom om aan te schuiven

Alle Waalrenaren tussen 40 en 65 jaar, die zich willen laten inspireren in brede zin, zijn welkom om eens aan te schuiven. De tafel is vol bij 12 personen en de kosten bedragen 5 of 6 euro. Alvast voor de agenda’s: de volgende Maal en Verhaal is op dinsdag 14 maart. Aanmelden: appen naar Margo Fuentes op 06 48808588.