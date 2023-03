Sanne van Haasteren genomineerd voor Archiprix 2023

Sanne van Haasteren, architect, laat met haar afstudeerproject ‘HomeTown’ zien, dat er genoeg mogelijkheden zijn om woonruimte te scheppen in de stad. Hoe? Door geschikte ‘karkassen’ om te bouwen. Haar project is genomineerd voor de Archiprix 2023.

Volledig scherm ED20230315-0005 - Eindhoven - Architect Sanne van Haasteren, werkzaam bij NBArchitecten in Best, is als een van de weinigen in NL genomineerd voor de Archiprix © Doris van Gool / DCI media

,,Dat is een enorme erkenning en ik ben er erg trots op. HomeTown is geselecteerd omdat verschillende thema’s worden geadresseerd, bijvoorbeeld de woningwet, ruimtegebruik en eigen initiatief.”

Woningwet beperkt bouwers

Van Haasteren raakte gefascineerd door het feit dat starters en eenpersoonshuishoudens bijna niet aan woonruimte kunnen komen. De huidige woningwet, bedoeld om mensen te beschermen tegen slechte woonomstandigheden, beperkt je flink wanneer je creatiever wilt bouwen dan gebruikelijk is. Terwijl dat nou net de manier is om woningkrapte aan te pakken.

Van Haasteren vroeg zich af of ze iets kon bedenken wat nog nèt binnen de kaders van de woningwet zou vallen. “Dat betekent: creatief omgaan met de beperkingen die er zijn. En dat kan dus. Door lege ‘karkassen’ om te bouwen: gebouwen waarvan alleen nog de vloeren en binnenwanden staan. Bijvoorbeeld het oude HCZ-gebouw aan de Vonderweg in Eindhoven. Dat is inmiddels gesloopt en straks verrijst daar de Victoriatoren. Gewone nieuwbouw.”

Op de vraag of haar HomeTown-project daar beter gepast zou hebben, antwoordt Van Haasteren met een volmondig JA. “En dan waren er net zoveel woningen beschikbaar gekomen als in die hoge woontoren. Maar wel in een compleet andere opzet die ervoor zorgt dat de bewoners veel meer contact met elkaar hebben. Daarvoor ga ik niet de hoogte, maar juist de breedte in zodat ik gangen, corridors, kan aanleggen waardoor mensen overal kunnen komen. En daardoor kunnen ze, desgewenst, zaken met elkaar delen.”

Tenminste, als ze dat willen. Het werkt zo: je kiest een unit, een casco, die je naar eigen wens inricht. Je bepaalt of je een eigen badkamer of keuken wilt dan wel liever gebruik maakt van de gezamenlijke voorzieningen. “In dat laatste geval heb je dus veel minder ruimte nodig” stelt Van Haasteren. “Daardoor kun je op hetzelfde oppervlak meer wooneenheden creëren. “Maar als je alles liever privé hebt, kan dat ook. Trouwens, je kunt in een unit van 13 m2 goed wonen, slapen, koken en badderen.”

Je koopt niet de unit zelf, maar een aandeel in het gebouw. “Dat aandeel kun je inzetten om naar een andere unit te verhuizen, zonder dat je eerst je oude moet verkopen.”

Hoe groot is de kans dat jouw idee werkelijkheid wordt? “Ik hoop dat het wordt opgepikt doordat het via Archiprix aandacht krijgt. En ik begin alvast stukjes van het concept toe te passen.”