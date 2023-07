Schade aan wegdek door botsing op A67 met auto en bestelbus

Zwaar beschadig­de auto achtergela­ten in Eindhoven, automobi­list op de vlucht

EINDHOVEN – Een nog onbekende automobilist heeft zaterdagavond een zwaar beschadigde auto achtergelaten op de Paradijslaan in Eindhoven en is op de vlucht geslagen. De auto is -gezien de forse schade aan de voorzijde- vermoedelijk eerder op de avond betrokken geweest bij een aanrijding.