Schapen drijven en logeren op Soeterbeek

EINDHOVEN - Op zoek naar verstilling, een mooie vergaderlocatie of een bed and breakfast op een bijzondere plek? Buitenplaats Soeterbeek aan de Dommel stelt sinds twee jaar het voormalige Koetshuis met het erachter gelegen Tuinmanshuis open voor diverse activiteiten.

De Dommel meandert langs het grondgebied van buitenplaats Soeterbeek in Nuenen, gelegen op de grens met Eindhoven. Verscholen tussen de bomen ligt het ‘Grote Huis’ en het Koetshuis. Het landgoed is niet publiekelijk opengesteld, maar krijgt tegenwoordig meer en meer een publieke functie.

Broer en zus, Dirck en Victoria Smits van Oyen zijn samen verantwoordelijk voor de buitenplaats. Vanaf 1835 is het landgoed nagenoeg onafgebroken van de adellijke familie Smits van Oyen. Het huidige landhuis is in 1938 herbouwd na een brand. Dirck erfde in 2010 het grote huis, Victoria het koetshuis. Het grote huis moest nodig gerenoveerd worden. Het renovatieproject is, na drie jaar, naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar afgerond. Dit is mede mogelijk gemaakt door een flinke subsidie van de provincie met de voorwaarde dat Soeterbeek een publieke functie zou krijgen.

,,En dat is erg leuk om te doen”, vertelt Victoria. ,,Maar onze ambitie is dat we de stilte en de sfeer van de buitenplaats willen behouden. Het wordt geen wandellocatie, het gaat om een gecontroleerde openstelling.”

Quote Mensen zijn verbaasd als ze hier komen, zo mooi vinden ze het park Victoria Smits van Oyen

Ideeën voor activiteiten in het grote huis zijn er genoeg, maar die moeten nog uitgewerkt worden. ,,Als de renovatie klaar is, zijn er mogelijkheden voor diners en recepties op grotere schaal. We denken ook aan kamerconcerten en kookworkshops in het souterrain.”

Het koetshuis met daarachter het tuinmanshuis draait al een paar jaar als vergaderlocatie en bed and breakfast. ,,Mensen zijn verbaasd als ze hier komen, zo mooi vinden ze het park. Het is groot, maar je voelt je niet verloren. Bezoekers komen tot rust en komen graag terug.”

Breed aanbod

Met activiteiten als schapen drijven in teamverband, huwelijksfeesten, lunches met lokale producten en workshops is er al een breed aanbod. ,,We hebben veel huwelijken gehad. Bruidsparen weten ons te vinden. Het is tenslotte een mooie fotogenieke omgeving. We blijven formules uitproberen.”

In het park zelf worden zomerconcerten gehouden. Teken- en schilderclubs weten het landgoed te vinden en zelfs een autorally gaat over het terrein.

Aan andere openstellingsformules wordt nog volop gesleuteld. Victoria: ,,Wij dromen ervan om de moestuin en bloementuin in originele staat te herstellen. Maar dat kan alleen met vrijwilligers. Dit moeten we nog gaan oppakken. De tuin wordt dan nog mooier en aantrekkelijker.”

Informatie over het koetshuis is te vinden op BuitenBusiness.nl. De bed and breakfast kan geboekt worden via Airbnb.