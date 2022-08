Schatkistbewaarder DLL stapt op, maar een opvolger is er nog niet

Voor de buitenwereld komt het vertrek van de schatkistbewaarder van Rabobank-dochter DLL Group, voorheen De Lage Landen, als een verrassing. Dierckx’s afscheid volgt ook al pijlsnel: eind augustus is zijn laatste werkdag. Maar binnen de muren van het hoofdkantoor aan de Eindhovense Vestdijk heeft hij zijn aanstaande vertrek al eerder medegedeeld. In mei is het volledige wereldwijde personeelsbestand op de hoogte gebracht, zo laat DLL weten in een verklaring.