‘Scherpere bocht vliegtuigen zorgt al wekenlang voor meer klachten in Waalre’

In Heeze eren ze wél Tilburger Frans Donders, die wereldwijd ogen opende

TILBURG - Op de Brabantsedag in Heeze rijdt de laatste zondag van augustus een wagen ter ere van Frans Donders rond. De oogarts uit de negentiende eeuw is in wetenschappelijke kringen wereldberoemd, maar in zijn eigen geboortestad Tilburg kennen maar weinigen hem.