Scherpzinnig en zó raak, maar na bijna 6500 spotprenten legt Mat Rijnders zijn potlood noodgedwongen voor altijd neer

Gemeente Eindhoven maakt bijna 2,5 ton over voor slachtof­fers aardbeving

EINDHOVEN - Op initiatief van de gemeenteraad doneert de gemeente Eindhoven 1 euro per inwoner aan hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In totaal maakt de gemeente 244.000 euro over op Giro 555.

10 februari