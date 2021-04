Schietpartij op Ekkersrijt in Son: mogelijk vanuit auto geschoten op andere auto

Online talkshow voor ondernemen­de vrouwen

13 april EINDHOVEN - Female Tech Heroes houdt op 20 april online de talkshow 'Groei over grenzen’ over internationaal ondernemen. Tijdens deze interactieve talkshow vertellen Judith Heijkoop, CEO van IME Medical Electrospinning uit Eindhoven, en Iris Stoute, mede-oprichter van gameconsole Picoo in Waalre, over hun ervaringen en geven ze tips inzake internationaal zaken doen. Ook vertelt Anastasia de Vries van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over deelname aan handelsmissies en starters regelingen. Aanmelden en meer info op www.hightechcampus.com onder evenementen.