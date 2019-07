Schietpartijen in regio volgen elkaar rap op: nu al bijna evenveel kogelgeweld als in heel 2018

De rondvliegende kogels op het kruispunt in Helmond en de liquidatie van Frank Kerssens op de Beukenlaan (zie kader) in Eindhoven: zomaar twee van de 28 schietincidenten in deze regio in 2019. Dit jaar volgen de schietpartijen elkaar in Oost-Brabant in rap tempo op. Het totaal van héél 2018 (33 stuks) is al bijna gehaald.