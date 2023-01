Scholieren over de middelbare school: ‘Wat viel dat mee, het Engels!’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Philo Versteeg (12)

Woont in Eindhoven, zit daar op het Van Maerlantlyceumin (1 gymnasium)

Waarom koos je deze opleiding?

Deze school past bij mij; de sfeer voelt fijn aan. We zijn er met groep 8 geweest; daarna was de Open Dag vanwege corona online. Uiteindelijk gaf de echte rondleiding, aan het eind van het schooljaar, de doorslag. De andere scholen kende ik van verhalen.

Wat verraste je het meest?

Ik vond de overstap heel groot. We kregen gelijk veel huiswerk. Dat was wel wennen. Gelukkig kan ik goed plannen en tijd indelen.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Niet te gehaast zijn met kiezen, je kunt later spijt krijgen. Aan de andere kant, ik was zelf vrij laat met kiezen; dat gaf wel stress omdat iedereen het al wist. hecht niet te veel waarde aan de locatie. Wij zitten sinds de herfstvakantie op een tijdelijke locatie omdat de oude school wordt verbouwd. Het maakt niet uit; de mensen maken de sfeer.

Sjoerd de Rooij (13)

Woont in Hilvarenbeek, zit op het Kempenhorst College (2 VMBO-B/K) in Oirschot

Waarom koos je deze opleiding?

Ik werk graag met mijn handen. Je doet hier zelf een opdracht; de leraar kijkt mee. Daarna neem je samen door hoe het beter kan. Doordat ze het niet eerst voordoen, besef je beter hoe het werkt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld wiskunde zijn er namelijk meerdere goede oplossingen. Je krijgt veel vrijheid om dingen uit te proberen.

Wat verraste je het meest ?

Ik dacht dat de school heel groot zou zijn, maar dat went snel. De onder- en bovenbouw hebben elk een eigen kant van het gebouw. De eerste twee jaar leer je de profielen kennen; aan het eind van de tweede, maak je een keuze.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Kom kijken. Voor de ouders: laat je kind ook echt wat doen. Dan merkt hij of zij vanzelf hoe het werkt.

Lasse Reijnen (16)

Woont in Helmond, zit in 4-havo én op de Young Musician Academy in Tilburg

Waarom koos je deze opleiding?

Op zoek naar een nieuwe cello-docent stuitten we op de YMA. Die is er voor talentvolle jonge musici van 8 tot 18 die de top willen bereiken. Het is een vooropleiding voor het conservatorium; je moet er auditie voor doen. Elke zaterdag krijg ik individuele cello-les, kamermuziek-les, koor, muziektheorie en co-repetitie. Doordeweeks zit ik op de havo, op zaterdag zit ik daar. Zoveel leuker dan gewoon school!

Wat verraste je het meest?

Dat samenspelen zo leuk is om te doen. En dat je op jonge leeftijd al zoveel mooie muziek kunt maken.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Ik startte er tegelijk met de brugklas; dat was best pittig in het begin. Je kunt ook eerder of later instromen. Wil je voor je muzikale droom gaan, steek er dan tijd in; het wordt beloond. Ik zit bijvoorbeeld nu al bij het Euregio Jeugdorkest.

Dit verhaal is onderdeel van onze bijlage Schoolkeuze 2023/2024 en is mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse VO Gids. Bekijk hier alle scholen uit de regio Brabant.

Youp Nijland (12)

Woont in Berghem, zit op het Hooghuis ZuidWest (VMBO-BK klas 1) in Oss

Waarom koos je deze opleiding?

Alleen bij Hooghuis ZuidWest kun je in de eerste al de Sportklas kiezen. Er is daarvoor wel een selectie. We hebben zes uur per week gym en elke maand een andere sport, bijvoorbeeld skiën en zwemmen. Wie het goed kan, helpt de ander.

Wat verraste je het meest ?

Dat het echt goed was een niveau lager te hebben gekozen. Het is best gemakkelijk; ik heb geen stress. Als je in de les je ding doet, heb je bijna geen huiswerk.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Bedenk: je niveau zegt niets over waar je later terecht komt. Kies maar wat, het komt goed. Bij ons bij BK kun je in de eerste kiezen tussen Sport of Techniek. In de eerste heb je ook Talententijd waarbij je kunt proeven van andere beroepskeuzes. Halverwege het jaar kies je er drie en die volg je een paar weken. Je kunt echt van alles worden.

Tara van den Dungen (13)

Woont in Rosmalen, zit daar op het Rodenborch College (2-havo, topsportafdeling)

Waarom koos je deze opleiding?

Het is dichtbij en ook Topsport Talent School. Naast de gewone lessen trainen we dagelijks drie of vijf uur onder schooltijd. Per sport is dat trouwens anders. Onze turngroep bestaat uit twintig meiden, zowel VMBO, Havo als VWO.

Wat verraste je het meest ?

Eigenlijk niets. Als ik om achttien uur thuis kom, is het douchen, eten en soms nog huiswerk maken. Doordeweeks heb ik dus geen tijd om af te spreken. Alleen op zondag heb ik vrij. Maar dat is niet erg, mijn vrienden hebben hetzelfde.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Begin op tijd met leren, dat voorkomt stress. En maak een goede planning. Ook al doe je, zoals ik, topsport: school is gewoon belangrijk. Voor de topsportklassen moet je een NOC*NSF- of regio-status hebben. Je hoeft dan niet meer te loten.

Jasper Cox (13)

Woont in Best, zit daar op het Heerbeeck International College (2-havo)

Waarom koos je deze opleiding?

Mijn oudere broer heeft er ook gezeten. Negen vakken zijn in het Engels. We doen ook veel projecten, met z’n tweeën of met een groep. Je moet dingen opzoeken en uitwerken horend bij het hoofdstuk dat wordt behandeld. Je leert dan op een andere manier.

Wat verraste je het meest?

Dat het zo meeviel, dat Engels. De docenten houden er in het begin rekening mee. De meeste termen ken je niet eens in het Nederlands. Ik ben er ondertussen helemaal aan gewend; alles gaat automatisch. O ja, we hebben ook vakken als global issues en filosofie.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Lees bijvoorbeeld eens een Engelstalige Donald Duck of kijk filmpjes op YouTube. Dat helpt! Ik heb vanaf groep 4 al een beetje Engels gehad, dat scheelde.

Victor Glaudemans (15)

Woont in Waalwijk, zit daar op SG de Overlaat (in 3-vmbo-t)

Waarom koos je deze opleiding?

Van kleins af aan wilde ik al wat met techniek doen. In de eerste kregen we alle profielen; in de tweede praktijk in vier profielen; daarna projecten in twee profielen. Nu in de derde is het ‘voor het echie’. Voor mij is dat PIE: Produceren, Installeren en Energie.

Wat verraste je het meest?

“De hoeveelheid praktijk! Er zijn grote praktijkruimten en ze hebben alle machines voor de basisvaardigheden. Maar ook hoe de docenten les geven. Het huiswerk is nog geen uur per dag.

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

Wees gerust, iedereen mag zichzelf zijn. Er is zelfs een GSA-groep (Gender & Sexuality Alliance). Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en ook keuze-werktijd-vakken. Ik heb dit jaar gekozen voor tutor-training en geef nu bijles grammatica Frans aan iemand uit de tweede. Het verkregen certificaat mag op mijn cv.

