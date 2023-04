Schrijfworkshop Consuminderen

‘Alsof er een orkaan door het huis was gegaan’: OM wil agressieve Eindho­venaar drie maanden de cel in

EINDHOVEN – Waren het meer dan twee klappen met de vlakke hand geweest die een Eindhovenaar had uitgedeeld aan een vriendin van zijn ex? Of was er veel meer gebeurd? De officier van justitie denkt het laatste en wil de man drie maanden de cel in.