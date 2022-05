Scooterrijder (18) zwaargewond bij botsing met auto in Eindhoven, met spoed naar het ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur. De politie en een ambulance kwamen naar de plek van de botsing. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de buurt. De politie meldt dat de man met hoofdletsel naar het ziekenhuis is gebracht.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de scooterrijder in de richting van het verkeer reed en daardoor in botsing kwam met de wagen. De afslaande automobilist had de scooterrijder niet gezien.

Ander ongeval

Het is al het tweede ernstige ongeval in Eindhoven zondagochtend. Even verderop - ook op de rondweg, op de rotonde van de Boschdijk en de Kronehoefstraat - ging het 's ochtends in alle vroegte al mis. Een auto schepte hier drie fietsers en sloeg op de vlucht.