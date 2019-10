Scooterrijder overleden na botsing met vuilniswagen in Eindhoven

Eindhoven­se wethouder Oosterveer: ‘Rek is er uit bij steden en dorpen’

10:21 EINDHOVEN - De lokale belastingen in Eindhoven hoeven niet nog een keer omhoog, vindt wethouder van financiën Marcel Oosterveer. Eén forse verhoging was genoeg. Maar dankzij het rijk gaat de Eindhovense burger in 2020 toch weer meer betalen aan de gemeente.