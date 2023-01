Seelt houdt het hoofd koel na miljoenenbod Burnley: ‘Ik laat me niet afleiden en geef voor PSV wat ik heb’

UPDATE Beperkt bussen in regio Eindhoven door staking en hevige sneeuwval

EINDHOVEN - Ook vrijdag stonden veel reizigers in de regio Eindhoven tevergeefs op de bus te wachten. Door de staking in het streekvervoer reden er al minder bussen en door hevige sneeuwval, werden dat er in de middag nog minder.

20 januari