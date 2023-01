Serenade voor honderdjarige Toos van de Laar door de Stiphoutse fanfare waar ze al haar hele leven bij is

De Stiphoutse is al haar hele leven betrokken bij de muziekvereniging. Dat is op zich niet zo gek, want muziek is Toos van Laar met de paplepel ingegoten. De Vooruitgang is 101,5 jaar geleden mede opgericht door haar vader Johan van Oorschot. De eerste jaren repeteerde het korps bij hem in een schuur. Later kwamen de muzikanten bijeen in zijn kroeg.