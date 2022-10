Sieraden van afval: Fair Trade wil Eindhovenaren bewust maken van afval en verspilling!

EINDHOVEN - Na een geslaagde ‘ No waste’ show in april en een inspiratie-dinnershow eind september is het tijd voor een volgende stap voor de werkgroep ‘no waste’ van Fair Trade Eindhoven in samenwerking met wijkcentrum De Dommel. Nog meer aandacht voor afval en verspilling!

,,Met een show alleen bereiken wij niet alle mensen. We wilden het thema kleinschaliger in de wijken brengen, zodat het meer impact heeft”, vertelt Marianne Kemps van Fair Trade Eindhoven. ,, De mensen in de buurt praten erover en inspireren elkaar en zo ontstaan nieuwe ideeën die aansluiten bij het thema.”

Bewustmaken

Doel van de werkgroep is op een laagdrempelige manier de afval- en verspillingsproblematiek aan de orde te brengen. De mensen er bewust van maken en mee laten denken over oplossingen en toepassingen.

Na twee optredens in het Parktheater volgde het idee om een pilot te starten samen met wijkcentrum De Dommel in de wijk Bennekel. De bedoeling was om aan te sluiten bij bestaande activiteiten in het centrum en daar het thema ‘no waste’ te introduceren tijdens workshops.

Kemps: ,,Bijvoorbeeld de mozaïek-club is met oude serviezen gaan werken. De naaiclub heeft schorten en hoedjes gemaakt van hergebruikte stof en er zijn sieraden gemaakt van plastic afval.”

Dinnershow

De resultaten hiervan zijn gepresenteerd tijdens een dinnershow in het wijkcentrum De Dommel. Buurtbewoners konden zich opgeven en genieten van een gezamenlijke maaltijd, een modeshow en een quiz van afvalverwerker Cure over afvalscheiding en inspiratie opdoen. ,,We zijn aangesloten bij het wekelijks donderdagavond-diner in het wijkcentrum. Rond de honderd bewoners waren aanwezig. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen”, aldus Sissie Hommersom, zakelijk leider De Dommel.

Draaiboek

De volgende stap is om deze aanpak te verspreiden over Eindhoven. De eerste buurthuizen hebben al belangstelling getoond. Hommersom: ,,Het draaiboek is er, maar collega’s kunnen een eigen invulling geven. Ze kunnen het format gebruiken en de werkgroep kan faciliteren.”

Kemps: ,,Wij hebben nog ideeën genoeg, maar laten ons graag inspireren. Wij zoeken nog de verbinding met ondernemers, want iedereen moet zich verantwoordelijk voelen.”

Wie belangstelling heeft of vragen heeft kan mailen naar fairtrade.ehv@gmail.com of de website bezoeken: wereldwinkeleindhoven.nl.