Signify maakt paar honderd miljoen winst, maar ontslaat toch personeel: waarom?

Glas voor Glas levert acht mille op; Bavaria en PSV plakken er nog een dag achteraan

29 januari EINDHOVEN - De statiegeldactie Glas voor Glas van PSV en Bavaria, waarvan de opbrengst bestemd is voor de door de rellen getroffen ondernemers in de Eindhovense binnenstad, heeft tot op heden 3.952,80 euro opgeleverd. ,,Dat is meer dan we hadden verwacht", zegt een woordvoerster van Swinkels Family Brewers verheugd.