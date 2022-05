Sint-Annaziekenhuis neemt maatregelen om Philips-apparaten te blijven gebruiken

PSV wil trainings­com­plex De Herdgang flink uitbreiden; Trefpunt Groen is tegen plan dat ten koste gaat van bos

EINDHOVEN - PSV heeft plannen om het aantal velden op het eigen trainingscomplex De Herdgang aan de Oirschotsedijk in Eindhoven uit te breiden, met uitbouw van de tribune daar tot een stadion. De kritiek van adviesorgaan Trefpunt Groen is echter fors; het is daardoor maar zeer de vraag of de uitbreiding op die plek door kan gaan.

