Sinterklaasworkshop in de Heuvel: Nog even een chocoladeletter of speculaaspop scoren

Magnum opus van Genesis perfect nagespeeld: ‘Ik heb maanden­lang bijna onafgebro­ken naar dat album geluisterd’

EINDHOVEN - The Musical Box brengt muziek van Genesis, vooral uit de periode met Peter Gabriel. Classic The Lamb Lies Down on Broadway uit 1974 is te zien in het Muziekgebouw. Genesis-fan Harry van Doormalen is erbij.

19:45